Denizli’de uyuşturucu tacirlerine 12 farklı operasyon: 21 gözaltı

Denizli’ye uyuşturucu madde sevki ve ticaretini engellemek amacıyla kent genelinde 12 operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 21 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri kent genelinde 12 ayrı operasyon düzenledi. Kente uyuşturucu sevkiyatını engellemek ve uyuşturucu ticaretini önüne geçmek amacıyla çok sayıda şahıs ve adres takibe alındı. Adım adım şahısları takibe alan Narkotik ekipleri 12 farklı operasyonla uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 14 şüphelinin yanı sıra uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından araması olan 7 şahısla birlikte gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 271 gram esrar, 67 gram metamfetamin, 12 gram eroin, 14 gram kannabinoid, 2 adet ecstasy, 21 adet sentetik hap, 2 adet hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve mermilerinin yanı sıra uyuşturucu ticaretinden ele geçirilen 210 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 9’u çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

