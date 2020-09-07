YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli’de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 35 gözaltı

Denizli’de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 35 gözaltı

DENİZLİ HABERLERİ  | 07.09.2020 15:40 | Son Güncelleme

Denizli’de uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu maddenin yanı sıra 35 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Denizli’de uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu maddenin yanı sıra 35 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu tacirinin üzerinden çıkan dövizler ve yüklü miktardaki Türk lirası şaşkınlık oluşturdu.
Denizli’de uyuşturucu tacirlerini kıskaca alan narkotik ekipleri üst üste operasyonlara devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu tacirlerini tespit ederek takibe aldı. Bir süre takibe alınan şahıslara yönelik operasyon için narkotik ekipleri düğmeye bastı. Operasyon kapsamında 35 şüpheli şahıs gözaltına alınırken 564 gram esrar, 90 gram eroin, 45 gram metamfetamin, 4 adet hassa terazi, 2 adet tabanca, 15 adet mermi, 27 adet av tüfeği mermisinin yanı sıra uyuşturucu ticaretin kazanılan 55 bin 130 TL, bin 504 dolar ve 1 Euro ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden 14’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bunları daha önce hiç duymadınız! Bunları daha önce hiç duymadınız!
PARTNER Fındıkzade'deki tek odalı evden kral dairesine! Fındıkzade'deki tek odalı evden kral dairesine!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Denizli Namaz Vakitleri 7 Eylül Pazartesi

İmsak
05:09
Sabah
06:32
Öğle
13:07
İkindi
16:42
Akşam
19:32
Yatsı
20:49

Denizli Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Pazartesi

Aktürk Eczanesi
Merkezefendi
Bayramyeri Eczanesi
Merkezefendi
Çomut Eczanesi
Merkezefendi
Hacettepe Eczanesi
Merkezefendi
Bilge Eczanesi
Pamukkale
Pelitlibağ Eczanesi
Pamukkale
Saygın Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İki ilçe arası mesafe 10 kilometre kısalacak
İki ilçe arası mesafe 10 kilometre kısalacak
Denizlispor’da kale tecrübeli isme emanet edildi
Denizlispor’da kale tecrübeli isme emanet edildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.