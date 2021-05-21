Denizli'de yaban keçilerini avlayan 6 kişiye 166 bin 662 lira ceza kesildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Beyağaç ilçesinde koruma altındaki 4 yaban keçisini avlayan 6 kişiye para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, Sandıraz Dağı'nda yaban keçisi avı yapıldığı ihbarı üzerine bölgede araştırma başlattı.

İncelemede, 4 yaban keçisini avladıkları belirlenen kişilerin kimlikleri tespit edildi.

Jandarmanın çalışması sonucu yakalanan M.K, A.K, C.K, İ.K, G.K. ve H.D'ye, "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet"ten 27 bin 777'şer lira olmak üzere toplam 166 bin 662 lira ceza uygulandı.

