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Denizli’de yağış hayatı olumsuz etkiledi

DENİZLİ HABERLERİ  | 09.08.2020 20:32 | Son Güncelleme

Denizli’de etkili olan sağanak yağış sonrası yollar çöktü.

Denizli’de etkili olan sağanak yağış sonrası yollar çöktü. Kent genelinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken bazı noktalarda araçlar çöken yollarda kaldı.
Denizli’de öğle saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış hayatı felç etti. Sağanak yağışın etkisi ile kent genelinde bir çok noktada trafik kazası meydana geldi. Trafik kazalarının yanı sıra yağışın etkisi ile kent genelinde farklı noktalarda yol çökmeleri meydana geldi. Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesinde yağışın etkisi ile seyir halindeki araçlar yol çökmesi sebebiyle oldukları yerde kaldı. Osman Odabaş 20 BC 865 plakalı Ford marka minibüs ile sokağa girdiği ve durakladığı esnada yolun çökmesi ile aracıyla birlikte çukura düştü. Henüz sürücü ismi öğrenilemeyen 20 ZL 404 plakalı Mercedes marka otomobil sürücüsü, kendisine işaret eden Odabaş’ın tüm çabalarına rağmen fark etmeyerek ilerlediği yolda yol çökmesi ile yolda kaldı. O anları anlatan Odabaş, “Yolda ilerliyordum, durdum. Durmam ile birlikte aniden iki tekerlekte çöktü. Yarım saat sonra karşıdan bir başka araba geldi. El işareti ile uyarmama rağmen durunca oda düştü. Araçta muhtemelen hasar var. Alt takım komple gitmiş olabilir” dedi.

Tarlalarda mahsuller zarar gördü
Kent genelinde etkili olan sağanak yağış ilçelerde tarlalardaki ürünlere zarar verdi. Tarlalarda ekili olan ürünler sağanak yağışın etkisi ile akan yağmur suların getirdiği çöpler ve çamurla zarar gördü. Bazı tarlalarda ise sel suları ürünlerin zarar görmesine sebep oldu.

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Ercan Eczanesi
Merkezefendi
Menekşe Eczanesi
Merkezefendi
Ömür Eczanesi
Merkezefendi
Sena Kelleci Eczanesi
Merkezefendi
Ceyhan Eczanesi
Pamukkale
Derman Eczanesi
Pamukkale
Özcel Eczanesi
Pamukkale
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