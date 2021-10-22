Denizli'de yakalanan FETÖ firarisi 15 hükümlü cezaevine gönderildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de yakalanan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yakalanan 15 hükümlü işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine sevk edildi.

Hükümlüler hakkında 1 yıl 3 ay ile 8 yıl 3 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu öğrenildi.



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