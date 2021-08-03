Denizli'de yangın çıkarmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

İZMİR (AA) - Denizli'de, boş arazide yangın çıkarmaya çalıştığı iddia edilen zanlı yakalandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik Mahallesi'nde, boş bir arazide çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Açıklamada, "Bu kapsamda yangına sebebiyet verdiği değerlendirilen şüpheli H.E.B. gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir." ifadesi kullanıldı.

