Denizli'de yangına giden arazöz devrildi: 2 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde orman yangınına müdahale etmek üzere yola çıkan arazözün devrilmesi sonucu Orman Bölge Müdürlüğü personelinden 2 kişi yaralandı.

Karabayır Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için bölgeye sevk edilen Çameli Orman İşletmesi Müdürlüğüne bağlı arazöz, Cevizli Mahallesi Araplar mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan Denizli Orman Bölge Müdürlüğü personelinden Yıldıray Öksün ile Oral Ongun, ambulansla Çameli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Öte yandan ormanlık alanda çıkan küçük çaplı yangın, ekiplerce söndürüldü.



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