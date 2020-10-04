Denizli'de yaralı bulunan flamingo tedaviye alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çardak ilçesinde yaralı bulunan flamingo, kurtarılarak koruma altına alındı.

Çardak'taki Acıgöl'de bir kimya fabrikasına ait sodyum sülfat havuzlarında yaralı bir flamingo olduğunun 112 Acil Durum Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipten orman muhafaza memuru Abdullah Emre Saray, gölde oluşturulan 1,5 metre derinliğindeki sodyum sülfat havuzuna girerek suyun içinde mahsur kalan yaralı flamingoyu kurtardı.

Karaya çıkarılan kuş, tedavisi için Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi.

