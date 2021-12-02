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Denizli'de yasa dışı yayın yapan 715 internet sitesi erişime kapatıldı

02.12.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de yasa dışı yayın yapan 715 internet sitesi erişime kapatıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, yasa dışı yayın yaptıkları belirlenen 715 internet sitesine erişim engeli getirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün, internet yoluyla işlenen suçların tespiti ve bunların engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda yasa dışı bahis oynatılan 317, fuhuş ve müstehcenlik içeren 304, oltalama yöntemiyle dolandırıcılık 81, terör örgütü propagandası 10 ve uyuşturucuyu özendirme içerikli de 3 olmak üzere 715 internet sitesinin erişime kapatılması için işlem başlatıldı.

Söz konusu internet siteleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca alınan tedbir gereği erişime engellendi.

Açıklamada, "Komutanlığımız; başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı, genel emniyet ve asayişin sağlanması ile kaçakçılıkla mücadele konularında görevlerine artan bir kararlılıkla devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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