YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli’de yaşlılara 3 günlük maaş izni

Denizli’de yaşlılara 3 günlük maaş izni

DENİZLİ HABERLERİ  | 03.12.2020 20:14 | Son Güncelleme

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yaşlılık ve engelli maaşı alan vatandaşların aylık ödemelerinin yapıldığı günlerde belirli saatlerde toplu taşıma araçlarını kullanmalarına izin verdi.

Denizli’de yaşlılara 3 günlük maaş izni

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yaşlılık ve engelli maaşı alan vatandaşların aylık ödemelerinin yapıldığı günlerde belirli saatlerde toplu taşıma araçlarını kullanmalarına izin verdi. Ayrıca resmi ve özel tüm anasıfları ve anaokullarında eğitime ara verildiğini açıkladı.
Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında korona virüs tedbirleri konusunda olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada yeni kararlar açıklandı. Yapılan açıklamada 65 yaşını doldurmuş yaşlılık ve engelli maaşı alan vatandaşların aylık ödemelerinin yapıldığı 4, 7, ve 8 Aralık 2020 tarihlerinde en yakın PTT şubelerine giderek maaş almaları amacıyla sokağa çıkan vatandaşların toplu ulaşım araçlarını kullanmalarına izin verilecek. Sadece Aralık ayı ödeme tarihinde geçerli olacak olan iznin saatleri ise 10.00 ile 13.00 olarak açıklandı. Ayrıca yeni tedbirler kapsamında anasınıfı ve anaokullarının faaliyetlerine ara verildiği kararı düzeltildi. Bu kapsamda resmi ve özel tüm anasınıfı ve anaokullarının faaliyetlerine ara verildiği şeklinde düzenleme yapıldığı açıklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak

Denizli Namaz Vakitleri 3 Aralık Perşembe

İmsak
06:29
Sabah
07:55
Öğle
12:58
İkindi
15:30
Akşam
17:52
Yatsı
19:13

Denizli Nöbetçi Eczaneler 3 Aralık Perşembe

Ada Eczanesi
Merkezefendi
Deva Eczanesi
Merkezefendi
İlke Eczanesi
Merkezefendi
Özderman Eczanesi
Merkezefendi
İnanöz Eczanesi
Pamukkale
Pelitlibağ Eczanesi
Pamukkale
Tugay Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.