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Denizli'de yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti

03.06.2022 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çardak ilçesinde yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi.

Gölcük Mahallesi'nde küçükbaş hayvanlarını otlatan 45 yaşındaki İrfan Adanalı'ya yıldırım isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Adanalı'nın​​​​​​​ cenazesi otopsi için Çardak Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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