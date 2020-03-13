Denizli’de yıllık ciro yüzde 20,5 arttı

Denizli’de sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2020 yılı Ocak ayında yıllık yüzde 20,5 arttı. İnşaat sektörü yüzde 8,7 azalma gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Ocak ayı yıllık ve aylık ciro endeksinin açıkladı. TÜİK’den yapılan açıklamaya göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplamda 20,5 artış gösterdi. 2020 Ocak ayı yıllık ciro endeksinde sanayi sektörü yüzde 20,1, ticaret sektöründe yüzde 27,0, hizmet sektöründe ise yüzde 20,8 artış gösterirken inşaat sektörü ise yüzde 17,9 azalma olduğu belirtildi.

Aylık olarak ise ciro yüzde 0,8 arttı. 2020 Ocak ayı aylık ciro endeksinde sanayi sektörü en yüksek artışı göstererek yüzde 3,5, ticaret sektörü yüzde 0,7, artış gösterirken inşaat ciro endeksi yüzde 8,7 azaldı. Hizmet ciro endeksi ise aynı seviyede kaldı.