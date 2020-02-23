YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Denizli'de yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Denizli'de yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

İZMİR HABERLERİ  | 23.02.2020 23:57 | Son Güncelleme

Denizli'de yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Medet Mahallesi yakınlarında yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kişinin kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi, kazada yaralanan 2 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan biri hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlamaİtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlama
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
Anahtar Kelimeler:
Denizli Otomobil Yolcu Otobüsü

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir Namaz Vakitleri 24 Şubat Pazartesi

İmsak
06:24
Sabah
07:45
Öğle
13:30
İkindi
16:35
Akşam
19:05
Yatsı
20:21

İzmir Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Pazartesi

Bilgin Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Aile Eczanesi
Balcova
Şifa Eczanesi
Balcova
Büyük Eczanesi
Bayindir
Tepekule Eczanesi
Bayrakli
Yeni Tuna Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

İzmir'de genç bir kadın banyoda ölü bulundu

İzmir'de genç bir kadın banyoda ölü bulundu

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Maç sahada oynansın, maç sahada bitsin"

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Maç sahada oynansın, maç sahada bitsin"

İş Adamını Öldüren Çete Yakalandı

İş Adamını Öldüren Çete Yakalandı

Travestiye otomobilinde kanlı infaz

Travestiye otomobilinde kanlı infaz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.