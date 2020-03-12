Denizli'de yolunu kestikleri babayı öldüren, oğlunu yaralayan sanıklar yargılanıyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Bekilli ilçesinde, huzurevinde çalışan yakınlarını darbettiğini ileri sürdükleri Özgür Kurt'u sopa darbeleriyle ağır şekilde yaraladıkları, babası Osman Kurt'u da öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan beş sanığın yargılanmasına devam edildi.

Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın üçüncü celsesine, tutuklu sanıklar Yüksel Efe, Aykut Kocadağ, Ali Kocadağ, Serdar Kaya ve Erkan Çalışır ile avukatları katıldı.

Yüksel Efe'nin huzurevinde çalışan kızı Z.E, duruşmada ifade verdi.

Z.E, olaydan dört gün önce Özgür Kurt'un huzurevine gelerek, babaannesiyle görüşmek istediğini, vasileri izin vermediği için babaannesiyle görüştüremeyeceğini söylediğinde "Ben Fransa'dan geliyorum. Kim oluyorsun?" diyerek zorla içeri girdiğini ileri sürdü.

Özgür Kurt'un o gün, "Bir dahaki gelişimde başka şeyler de olur" diyerek huzurevinden ayrıldığını anlatan Z.E, 5 Haziran'da huzurevine yine geldiğini ve yeniden aynı konuda tartıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Özgür Kurt, kapıyı ittirerek içeri girdi. Karnıma tekme attı, bana yumrukla vurmaya başladı. Telefonumu çıkarıp polise haber vermek isteyince elimden telefonu aldı. Bu sırada ben epilepsi geçirmişim. Baktım Özgür Kurt karşıdaki boş arsada telefonumu kırıyor. Oradan beni hastaneye götürdüler, darp raporu aldım. Polis merkezine giderek Özgür Kurt'tan şikayetçi oldum. Eve geldiğimde ağabeyim N.E ile karşılaştım. Ne olduğunu sorduğunda durumu anlattım. Bayram ziyaretine giden anne ve babam durumdan haberdar oldu. Eve geldiklerinde babam 'Ben dışarı çıkacağım' dedi. Sabah uyandığımda babam eve gelmişti. Sonra babaannemin yanına gittik, onu alıp köye bıraktık. Yolda jandarma aradı, yolda olduğumuzu, gelince ifade vereceğimizi söyledik."