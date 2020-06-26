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Denizli’deki canlı bahis operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli serbest kaldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 26.06.2020 18:30 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çal ilçesi merkezli olarak toplam 4 ilçede jandarma ekiplerinin canlı bahis şebekesine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre; Çal Cumhuriyet Başsavcılığının yasa dışı online canlı bahis şebekesine yönelik olarak yürüttüğü soruşturma kapsamında, Denizli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkezefendi, Çal, Baklan ve Bekilli ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Denizli’nin Çal ilçesi merkezli olarak toplam 4 ilçede jandarma ekiplerinin canlı bahis şebekesine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre; Çal Cumhuriyet Başsavcılığının yasa dışı online canlı bahis şebekesine yönelik olarak yürüttüğü soruşturma kapsamında, Denizli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkezefendi, Çal, Baklan ve Bekilli ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Sabah saat 06.00 sıralarında adreslere giren güvenlik güçleri, yaklaşık 5 saat boyunca iş yerinde arama yaptı.
Operasyon sonucu 7 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki bilgisayarların harddiskleri ile cep telefonlarına da el konuldu. Sorgusu için Çal İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkartılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında yasa dışı bahis oynadıkları tespit edilen 50’ye yakın kişiye de idari para cezası kesildi.

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Erdem Eczanesi
Merkezefendi
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Pamukkale
Servet Eczanesi
Pamukkale
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