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Denizli'deki hırsızlık operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 2’si tutuklandı

06.03.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'deki hırsızlık operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 2’si tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Serinhisar, Honaz ve Pamukkale ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan M.Ç. (30), S.D. (41), M.A. (20), U.B. (22), M.D. (41), İ.E. (36) ve K.E. (25) işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kent genelinde çok sayıda hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelilerden 23 suç kaydı bulunan M.Ç. ile 31 suç kaydı bulunan K.E. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli'de jandarma ve JASAT ekiplerince hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda dün 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adreslerde bulunan ve çalıntı olduğu belirlenen çeşitli eşyalar ile 3 tavus kuşu sahiplerine teslim edilmişti.​​​​​​

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