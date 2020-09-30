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Denizli’deki orman yangınında kundaklama şüphesi

DENİZLİ HABERLERİ  | 30.09.2020 14:54 | Son Güncelleme

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, kundaklama sonucu çıktığı iddia edilen orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, kundaklama sonucu çıktığı iddia edilen orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Polis ekipleri, ormanı ateşe verdikten sonra kaçan şüpheliyi arıyor.
Edinilen bilgiye göre; saat 13.30 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Gökpınar Mahallesi Şahin Tepesi mevkiindeki ormanlık alanda kundaklama sonucu yangın çıktı. Dumanların yükseldiği bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesinden çok sayıda ekip sevk edildi. Yerleşim alanlarına yakın bir mesafede çıkan yangında havadan 1 helikopter, karadan ise 7 arazöz ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi. Ormanlık alanda ilerleyen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan; gördü tanıklarının ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, ormanı ateşe verdikten sonra araçla kaçak şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin kaçtığı aracın plakasını tespit eden polis ekipleri, bölgede denetimlerini sıklaştırdı.

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