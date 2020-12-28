YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 28.12.2020 17:03 | Son Güncelleme

Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 16 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden Denizli'ye uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bunun üzerine, takibe alınan bir otomobil kent girişinde durduruldu.

Aracın arka koltuğun altına gizlenmiş 2 poşette bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 290 lira, 670 avro ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Narkotik ekiplerinin son bir hafta içerisinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit dilen kişiler ile sokak satıcılarına yönelik operasyonlarında da 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde çeşitli miktarlarda, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Zanlılardan 5'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'yi sevindiren kare! Türkiye'yi sevindiren kare!
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu

Denizli Namaz Vakitleri 28 Aralık Pazartesi

İmsak
06:44
Sabah
08:11
Öğle
13:10
İkindi
15:38
Akşam
17:59
Yatsı
19:21

Denizli Nöbetçi Eczaneler28 Aralık Pazartesi

Ercan Eczanesi
Merkezefendi
Gürkan Eczanesi
Merkezefendi
Ömür Eczanesi
Merkezefendi
Pamukkale Aktürk Eczanesi
Merkezefendi
Çallıoğlu Eczanesi
Pamukkale
Emek Eczanesi
Pamukkale
Yücel Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.