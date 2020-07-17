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Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama

DENİZLİ HABERLERİ  | 17.07.2020 15:11 | Son Güncelleme

Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama

DENİZLİ (AA) - Denizli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 8 aylık takibi sonucu gözaltına alınan 20 zanlı, Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Acıpayam Adliyesine sevk edildi.

Jandarma komando birlikleri, Acıpayam Adliyesi Sarayı çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliği karşısına çıkan zanlılardan 15'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında 2 kişinin arandığı öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Acıpayam, Serinhisar, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde dün şafak vakti 22 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 zanlı gözaltına alınmıştı.

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