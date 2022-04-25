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Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 18 kişi tutuklandı

25.04.2022 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 18 kişi tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlı tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Şube ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 165 gram metamfetamin ve satışa hazır halde paketlenmiş esrar, eroin, bonzai ile sentetik haplar ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 18 zanlı, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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