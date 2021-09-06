Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yonca yüklü kamyonette 285 kilogram esrar ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik şubeleri ekiplerince yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yakalanan A.B, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlının ifadesinde, kamyonet kasasındaki uyuşturucu maddeleri kimin koyduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.

Çiftçilik yaptığı belirtilen şüpheli, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti" yapmak suçundan tutuklandı.

Acıpayam ilçesinde 3 Eylül'de, A.B'nin kullandığı kamyonette yonca balyalarının altına gizlenmiş 10 çuvalda 285 kilogram esrar ele geçirilmişti.



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