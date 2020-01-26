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Denizli'den deprem bölgesine çadır ve battaniye desteği

DENİZLİ HABERLERİ  | 26.01.2020 17:12 | Son Güncelleme

Denizli'den deprem bölgesine çadır ve battaniye desteği

DENİZLİ (AA) - Denizli'den, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye 1466 çadır ile 2 tır dolusu battaniye gönderildi.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından bölgeye 1466 adet çadır yardımı yapıldı. Denizlili hayırseverler tarafından temin edilen 2 tır battaniye de bölgeye gönderildi.

Öte yandan Merkezefendi Belediyesi tarafından kuru gıda, süt, bebek bakım setleri ve giysilerle yüklü bir kamyon da ihtiyaç sahipleri için yola çıkarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD Battaniye Çadır Elazığ'daki deprem

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