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Denizli’den giden arama kurtarma ekipleri çalışmalara devam ediyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 01.11.2020 01:08 | Son Güncelleme

İzmir’de yaşanan depremin ardından yola çıkan arama kurtarma ve sağlık ekipleri bölgedeki çalışmalarına devam ediyor.

İzmir’de yaşanan depremin ardından yola çıkan arama kurtarma ve sağlık ekipleri bölgedeki çalışmalarına devam ediyor. Denizli’den ve çevre illerden İzmir’e yardımlar ve destekler gönderilmeye devam ettiği öğrenildi.
İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları Ege Denizi’nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaza dönen Bayraklı ilçesine, Denizli’den çok sayıda arama kurtarma ekipleri yola çıktı. Depremin ardından kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan ekipler çalışmalara hız verdi. Blokları parçalara ayırarak enkaz yığınını azaltan ekipler, vatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını bildirdi. Denizli’den çıkan ekipler, AKUT, TRAC ekibinden 1 araç ve 4 personel, DAK 5 araç 15 personel, İHH 3 araç 13 personel, Denizli AFAD ekibi 2 araç 10 personel ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 5 araç 16 personel İzmir’de çalışmalarına devam ediyor.
Öte yandan, başta Türk Kızılay’ı olmak üzere pek çok sivil toplum kuruluşu İzmir depremi için seferber oldu. Denizli’de de hissedilen İzmir depreminin ardından yakınlarına yardıma gidenlerin olduğu öğrenildi. Denizli’de bulunan jandarma, polis, sağlık ve belediye kuruluşları İzmir’e destek olmak için bölgede çalıştıkları öğrenildi.

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Pamukkale
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