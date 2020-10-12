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Denizli'den Hatay'a 10 bin fidan desteği

DENİZLİ HABERLERİ  | 12.10.2020 11:54 | Son Güncelleme

Denizli'den Hatay'a 10 bin fidan desteği

DENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Hatay'a 10 bin fidan göndereceklerini bildirdi.

Osman Zolan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay'daki yangının herkesi derinden üzdüğünü belirtti.

Zolan, "Hatay'da gerçekleşen yangının yaralarını sarmak, cennet vatanımızın güzelliğine güzellik katmak için Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak biz de 10 bin adet fidan bağışlıyoruz. Allah'ım birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Biz birlikte güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

Zolan'ın paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

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