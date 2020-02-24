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Denizli’den İdlib’e 7 tırlık yardım konvoyu yola çıktı

DENİZLİ HABERLERİ  | 24.02.2020 13:36 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı, Denizli Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde sürdürülen “Yolumuz İyilik Olsun” kampanyası kapsamında İdlib’e 2 tır gıda kolisi, 2 tır un, 1 tır battaniye ve 2 tır muhtelif gıda, giyim eşyası ve çocuk eşyasından oluşan 7 tır yardım malzemesi gönderildi.Denizli Delikliçınar Yeni Cami meydanında düzenlenen törene Vali Hasan Karahan, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Müftüsü Mehmet Aşık, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, oda başkanları temsilcileri, il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Denizli Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde sürdürülen “Yolumuz İyilik Olsun” kampanyası kapsamında İdlib’e 2 tır gıda kolisi, 2 tır un, 1 tır battaniye ve 2 tır muhtelif gıda, giyim eşyası ve çocuk eşyasından oluşan 7 tır yardım malzemesi gönderildi.
Denizli Delikliçınar Yeni Cami meydanında düzenlenen törene Vali Hasan Karahan, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Müftüsü Mehmet Aşık, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, oda başkanları temsilcileri, il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Mehmet Aşık, toplanan yardımlarla ilgili bir teşekkür konuşması yaparak, düzenlenen yardım kampanyası hakkında bilgiler verdi. Müftü Aşık, "Başkanlığımız ve vakfımız tarafından yürütülen ‘Yolun İyilik Olsun’ yardım kampanyasına destek olan Denizlili hayırseverlerimize ve tüm odalar ve borsalara katkılarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

“Denizli halkımızın katkılarıyla 6 bin 300 gıda kolisi ve 7 tırdan oluşan konvoyu uğurluyoruz”
Yurt içinde ve yurtdışında bulunan muhtaçlara her zaman yardım eden Denizli halkının bu yardım kampanyasında da desteklerini esirgemediğini söyleyen Müftü Aşık, “Elazığ ve Malatya depreminde ilk yardım elini uzatan Denizli Ticaret Odası ile diğer odalarımız ve hayır severlerimiz oldu. ‘Yolun İyilik Olsun’ yardım kampanyası kapsamında hayırsever Denizli halkımızın katkılarıyla 6300 gıda kolisi, 2 TIR un,1 TIR battaniye, 2 TIR insani yardım malzemesini içeren toplam 7 TIR’dan oluşan konvoyu uğurluyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından yardım tırları dualarla İdlib’e uğurlandı.

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