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Denizli'den yapılan doğal taş ihracatı yüzde 45 arttı

26.08.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'den yapılan doğal taş ihracatı yüzde 45 arttı

DENİZLİ (AA) - Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli'den yılın 7 aylık döneminde yapılan doğal taş ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarak 160 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

DENİB'den yapılan açıklamaya göre bu yıl 26'ncısı düzenlenen MARBLE İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na katılan Memişoğlu ile birlik başkan yardımcısı İbrahim Uzunoğlu, birlik üyesi firmaları ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Memişoğlu, fuarla ilgili yaptığı değerlendirmede Denizli'nin, mermer ve doğal taşta kalitesi ve güvenilirliğiyle dünyanın önemli merkezlerinden biri olarak ön plana çıktığını belirtti.

Mermer ve doğal taş sektörünün kentin ihracatı içinde yüzde 6,3 payı olduğunu aktaran Memişoğlu, "Yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar grubunda 2020 yılında 163 milyon dolarlık ihracata imza atan Denizli, Türkiye ihracatında yüzde 16 paya sahip oldu ve böylelikle Türkiye'nin en büyük 2. ihracatçısı konumuna ulaştı. 2021 Ocak-Temmuz arasında kentten yapılan mermer ve doğal taş ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarak 160 milyon dolar oldu." ifadelerini kullandı.

İzmir'de 28 Ağustos'a kadar devam edecek fuarda Denizli'nin 21 firmayla temsil edildiği kaydedildi.

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