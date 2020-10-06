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Denizlili bisikletçiler Türkiye şampiyonu oldu

DENİZLİ HABERLERİ  | 06.10.2020 15:11 | Son Güncelleme

Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında, Gümüşhane’de pedal çeviren Denizlili bisikletçiler, takım klasmanında Türkiye Şampiyonu olarak bir ilki başardı.Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Gümüşhane’de düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası hafta sonu 60 bayan, 201 erkek sporcunun katılımıyla yapıldı.

Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında, Gümüşhane’de pedal çeviren Denizlili bisikletçiler, takım klasmanında Türkiye Şampiyonu olarak bir ilki başardı.
Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Gümüşhane’de düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası hafta sonu 60 bayan, 201 erkek sporcunun katılımıyla yapıldı. Şampiyonaya Denizli’den antrenör Hakan Yıldırım ve Ali Aktaş yönetiminde Said Mirza Erken, Musab Arabacı, Berkant Taşçı, Velican Pişken, Talha Tekin, Burak Doğan ve Ramazan İmal’dan oluşan 9 kişilik Denizli Bisiklet Takımı katıldı.

2 ayrı platformda tek sporcudan çifte zafer
İlk gün yapılan, 12 kilometre mesafeli Bireysel Zamana Karşı Sürat Yarışını 17 dakika 42 saniyelik derecesiyle Said Mirza Erken kazanırken, ikinciliği Bursa, üçüncülüğü ise Konyalı sporcular elde etti. Yarışmaların ikinci gününde 1 saat 33 dakika 50 saniyede tamamlanan 60 km uzunluğundaki yol yarışında, çizgiyi ilk geçen isim yine Said Mirza Erken olurken, podyumun diğer basamaklarını ilk yarışta olduğu gibi Bursalı ve Konyalı sporcular oluşturdu.

Denizli tarihinde bir ilk
19 takımın katıldığı Yıldızlar kategorisinde takım klasmanında Denizli Bisiklet Takımı Türkiye Şampiyonu olarak bir ilki başardı. Türkiye Şampiyonasının büyük bir prestij ve öneme sahip olduğunu belirten Antrenör Hakan Yıldırım, “Haftanın altı günü, günde dört saat çalışarak şampiyonaya hazırlandık. Bireyselde iki sporcunun şampiyonluğunun yanında takım klasmanında da şampiyon olmanın kendilerini çok mutlu etti ve sporcular yüksek özveriyle yarıştı” dedi.
Öte yandan, bisiklet branşında her geçen gün üstüne koyan performanslarıyla Denizli Bisiklet Takımının bu başarıyı hak ettiğini söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, başarıda emek sahibi Antrenör Hakan Yıldırım ve sporcuları kutladı.

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