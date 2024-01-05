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Denizlili "Elmacı Dede" Mehmetçik için Adana’dan narenciye alıp yola çıktı

05.01.2024 14:07 | Son Güncelleme:
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Denizli’de "Elmacı Dede" olarak bilinen Muhammed Yılmaz, memleketinden aldığı elmaları Hakkari’deki askerlere götürmek için yola çıktıktan sonra uğradığı Adana’nın Kozan ilçesinden de narenciye alıp, "Hedef Kızılelma" diyerek yoluna devam etti.

Türkiye’nin terörle mücadele operasyonlarına katılan askerlere elma götürmesiyle tanınan "Elmacı Dede" Muhammed Yılmaz, 23 Ocak günü Denizli’den yüklediği elmaları Hakkari’deki askerlere ulaştırmak için yola çıktı. Elmacı Dede, bugün ise Adana’nın Kozan ilçesine ulaştı. Elmacı Dede, Kozan’dan da askerlere ulaştırmak için narenciye alıp, "Hedef Kızılelma" diyerek yoluna devam etti. Yılmaz, "Bu zamana kadar kendi bahçemin elmalarını operasyon bölgelerinde Mehmetçiklerimize, askerlerimize dağıtıyorum. Şırnak’ta şehitlerimizin görev arkadaşlarına taziyeye gidip bahçeden dualarla besmele ile topladığım elmaları ikram ettim ve onların da damalarında ’Kızılelma’ kanı dolaşsın, Allah güç kuvvet versin. Şimdi dönüşte ilk kez Kozan’a uğradım burada büyük bir sevgi seli gördüm. Allah razı olsun herkesten. Kozan’dan portakal temin ettim ve 23 Ocak’ta Hakkari Dağılcak komando tugayına elma götürmek için kendi memleketimde satacağım ve Hakkari için yol parası olacak ve burada hayırsever kardeşim destek oldu. Burada besmele ile toplanmış özelliği olan elmaları Hakkari’ye götüreceğim çünkü ’Hedef Kızılelma’ her meşakkate rağmen çok çeşitli bariyerleri aşıp Mehmetçiklerimize ulaşıp o elmaları ikram edeceğim. Benim 74 yaşında olmam hudut birliklerimize manevi destek vermek için bunu yapıyorum. Elmacı Dede yola çıkınca bin 630 kilometre Denizli’den Hakkâri’ye gideceğim ve onlara elmalarımızı ikram edeceğim" dedi.

Mehmetçiklere destek olmak için Elmacı Dede’ye Kozan portakalı ve narenciye ürünleri ile destek olan Bahattin Can Delibaş, ’Elmacı Dede’nin Mehmetçik’e olan desteği ile duygulandıklarını ifade ederek, "’Bizim hedefimiz Kızılelma’ dedi. Maddi yardım kabul etmiyor ve biz de portakal ve narenciye vererek destek olduk. Allah razı olsun" diye konuştu.

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