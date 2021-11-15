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Denizlili görme engelli çift çalışma azimleri ve bağlılıklarıyla örnek oluyor

15.11.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkezefendi ilçesinde yaşayan görme engelli Vahide-Osman Aksoy çifti, hafta içi her gün 10 kilometre uzaklıktan kent merkezine giderek, seyyar satıcılık yapıyor - Osman Aksoy: - "Günde ortalama 100-125 liralık satış yapıyoruz. Bu yaptığımız satışlar ile ekmeğimizi kazanmak bize gurur ve onur veriyor. En azından ürünleri satarak az da olsa karla hayatımızı devam ettirmek çok güzel bir mutluluk veriyor" - Vahide Aksoy: - "Eşim yanımdayken tüm zorluğu unutuyorum. Birbirimizin gözleri görmese de gönül gözümüz açık. Ekmeğimizin peşindeyiz. Her gün sokakta satışımızı yapıp evimize dönüyoruz. Çok şükür paramızı kazanıyoruz"

​​​​​​​DENİZLİ (AA) - ÇAĞATAY İĞCİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan görme engelli çift, seyyar tezgahıyla çarşı pazar dolaşarak evlerine ekmek götürmek için ter döküyor.

Karahasanlı Mahallesi'nde yaşamlarını sürdüren Vahide Aksoy (45) ile Osman Aksoy (43), çocuk yaşta geçirdikleri rahatsızlıklar nedeniyle görme yetilerini yüzde 90 oranında kaybetti.

Aksoy çifti, geçen yıl tanıdıklarının vasıtasıyla hayatlarını birleştirdi.

Engelli aylığının yanı sıra seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlamaya çalışan çift, her gün kent merkezine gelerek dikiş iğnesi, dikiş ipliği, çakmak gazı ve kolonya gibi ürünleri satmaya çalışıyor.

Osman Aksoy, AA muhabirine, devlet tarafından verilen engelli maaşının yanında bu işle de bütçelerine katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Her gün sabah saat 07.30'da kalkıp kent merkezine geldiklerini anlatan Aksoy, şöyle konuştu:

"Saat 10.00 gibi işe başlıyoruz. Akşam saat 07.00'ye kadar satış yapıyoruz. İşimiz bittikten sonra toptancımıza aracımızı bırakıyoruz sonra yine otobüsle eve gidiyoruz. Günümüz akşama kadar böyle geçiyor. Hayat ile savaş halindeyiz. Günde ortalama 100-125 liralık satış yapıyoruz. Bu yaptığımız satışlar ile ekmeğimizi kazanmak bize gurur ve onur veriyor. En azından ürünleri satarak az da olsa karla hayatımızı devam ettirmek çok güzel bir mutluluk veriyor bana. Eşimle beraber bütün engelleri aşkla aşıyoruz ve hayat mücadelemizi veriyoruz. Halkımız sağ olsun kendi emeklerimizle çalıştığımız dilenmediğimiz için bize çok destek oluyor."

- "Sabit işimiz olsun istiyoruz"

Devletten sabit bir iş istediklerini ve yaklaşan kış şartlarının hayatlarını zorlaştıracağını ifade eden Aksoy, sözlerine şöyle devam etti:

"Günde ortalama 10 kilometre yol yürüyüp satış yapıyoruz. Çarşıda daha önceden belirlediğimiz alanlarda seyyar tezgahımızla toptancılardan aldığımız dikiş iğnesi, dikiş ipliği, çakmak gazı ve kolonya gibi ürünleri satmaya çalışıyoruz. Buradan gelen az bir kazançla bile biz ekmeğimizi kazandığımız için çok büyük mutluluk duyuyoruz. Ancak önümüz kış. Hayat mücadelemiz daha da zorlaşacak. Devletten, büyüklerimizden sadece sabit bir işimiz olsun istiyoruz."

Aksoy, eşini çok sevdiğini belirterek, "Onunla beraber yaptığım için bu iş bana hiç zor gelmiyor. Gözüm görmese de onun sevgisini hissedebiliyorum. Bence sevgi yürektedir. İnsan görmeden de sevebiliyor." diye konuştu.

- "Ekmeğimizin peşindeyiz"

Vahide Aksoy ise eşiyle beraber bütün zorlukların üstesinden geldiklerini ifade ederek, şöyle dedi:

"Eşim yanımdayken tüm zorluğu unutuyorum. Birbirimizin gözleri görmese de gönül gözümüz açık. Ekmeğimizin peşindeyiz. Her gün sokakta satışımızı yapıp evimize dönüyoruz. Çok şükür paramızı kazanıyoruz. Bu işi eşimle beraber yaptığım için hiç zorluk hissetmiyorum. İki insan birbirini anladıktan ve sevdikten sonra aşılamayacak hiç bir engel yok."

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