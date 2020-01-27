YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizlili halterci 3 ayrı kategoride Gençler Türkiye rekoru kırdı

Denizlili halterci 3 ayrı kategoride Gençler Türkiye rekoru kırdı

DENİZLİ HABERLERİ  | 27.01.2020 13:48 | Son Güncelleme

Denizlili sporcu Mehmet Avcıl, Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonasında 96 kilogramda podyuma çıkarak koparmada 136 kilogramda, silkmede 180 kilogramda toplamda 316 kilogram kaldırarak üç ayrı kategoride ’Gençler Türkiye’ rekoru kırdı.Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası 23-26 Ocak tarihlerinde Manavgat’ta düzenlendi.

Denizlili sporcu Mehmet Avcıl, Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonasında 96 kilogramda podyuma çıkarak koparmada 136 kilogramda, silkmede 180 kilogramda toplamda 316 kilogram kaldırarak üç ayrı kategoride ’Gençler Türkiye’ rekoru kırdı.
Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası 23-26 Ocak tarihlerinde Manavgat’ta düzenlendi. Şampiyonaya 30 ilden 325 sporcu katıldı. Şampiyonayı Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar’da izledi.
96 kilogramda podyuma çıkan Denizli Akademi Spor Kulübü sporcusu Avcıl, gösterdiği performansla yarışmalara damga vurdu. Koparmada 136 kilogram, silkmede 180 kilogram, toplamda 316 kilogram kaldıran Avcıl, 96 kilogramda altın madalyanın sahibi oldu. Mehmet Avcıl bu sonuçlarla silkmede 2, toplamda bir olmak üzere üç ayrı rekor kırdı.
2000 doğumlu genç sporcu, katıldığı şampiyonalarda yıldız ve genç kategorilerinde üst üste 10 kez Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Eylül ayından bu yana beş aylık bir çalışma programıyla şampiyonaya hazırlandıklarını belirten Antrenör Ferhat Coşkun, kendilerine inanan ve destek veren herkese teşekkür etti. 14-21 Mart tarihlerinde Romanya’nın başkenti Bükreş’te gerçekleştirilecek olan Dünya Gençler Halter Şampiyonasında ay yıldızlı formayı giymek istediğini belirten Avcıl, görev verilmesi halinde madalya ile döneceğinin sözünü verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Eğitim için El Ele’de kariyer günleriEğitim için El Ele’de kariyer günleri
Denizli’de otomobil şarampole girdi: 2 çocuk yaralıDenizli’de otomobil şarampole girdi: 2 çocuk yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Jandarma’dan kaçak akaryakıt operasyonu

Jandarma’dan kaçak akaryakıt operasyonu

Deprem sırasından bir sitede yaşanan panik anları kameralara yansıdı

Deprem sırasından bir sitede yaşanan panik anları kameralara yansıdı

Kayserispor’da Hasan Hüseyin sakatlandı

Kayserispor’da Hasan Hüseyin sakatlandı

Başkan Buluş güven tazeledi

Başkan Buluş güven tazeledi

Milletvekili Sazak’a ‘katil misina ağlarla’ ilgili 40 sayfalık rapor ve fotoğraf sundu

Milletvekili Sazak’a ‘katil misina ağlarla’ ilgili 40 sayfalık rapor ve fotoğraf sundu

Denizli Namaz Vakitleri 27 Ocak Pazartesi

İmsak
06:41
Sabah
08:05
Öğle
13:21
İkindi
16:04
Akşam
18:27
Yatsı
19:46

Denizli Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Pazartesi

Aslı Eczanesi
Merkezefendi
Ercan Eczanesi
Merkezefendi
Göksu Eczanesi
Merkezefendi
Gülriz Eczanesi
Merkezefendi
Kızıltaş Eczanesi
Pamukkale
Servet Eczanesi
Pamukkale
Üçgen Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Büyükşehir’in Türk Sanat Müziği Konseri büyük beğeni topladı

Büyükşehir’in Türk Sanat Müziği Konseri büyük beğeni topladı

Denizli’de bir haftada 220 kişi çeşitli suçlardan yakalandı

Denizli’de bir haftada 220 kişi çeşitli suçlardan yakalandı

Pamukkale Belediyesi’nin ‘kış dönemi’ dil kursları başlıyor

Pamukkale Belediyesi’nin ‘kış dönemi’ dil kursları başlıyor

Pamukkale Belediyesi Kitap Kafe’nin en çok kitap okuyanlarına kitap hediye etti

Pamukkale Belediyesi Kitap Kafe’nin en çok kitap okuyanlarına kitap hediye etti

Yukatel Denizlispor'un Antalya kampı

Yukatel Denizlispor'un Antalya kampı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.