Denizlili sporcular ’Avrupa Judo Kupası’nda fırtına gibi esti

Antalya’da düzenlenen Uluslararası Ümitler Avrupa Judo Kupası’nda, Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Ayşe Naz Özdemir ve Reyhan Oğuz, bronz madalya ile Denizli’yi gururlandırdı.

Antalya’nın Kemer ilçesinde 29 Şubat-1 Mart tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Ümitler Avrupa Judo Kupası sona erdi. Nazım ve Natık Canca anısına geleneksel olarak yapılan organizasyona, Türkiye’den ve 16 ülkeden 171’i kadın toplam 515 sporcu katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü Judo Takımı sporcuları Ayşe Su Özdemir bayanlar kategorisinde 40 kilogram da, Reyhan Oğuz ise 52 kilogram klasmanında Avrupa 3’üncüsü olarak bronz madalya almaya hak kazandılar.

Klasik Yay’da 92 sporcu arasından 3. oldu

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından 27 Şubat- 1 Mart tarihleri arasında Samsun’da düzenlenen Ases Minikler Salon Kupası’nda Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcusu Halil Uz 9-10 yaş Klasik Yay erkekler kategorisinde 92 sporcu arasından 3’üncü olarak bronz madalya almaya hak kazandı.