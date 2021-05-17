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Denizlili üreticiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı desteklerden memnun

17.05.2021 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizlili üreticiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı desteklerden memnun

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsası (DTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı bakliyat alım fiyatlarının oldukça memnun edici olduğunu söyledi.

Tefenlili, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde gıda ve tarımın öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirtti.

Salgın sürecinde tarım üretiminin hiç durmadığını vurgulayan Tefenlili, şöyle konuştu:

"Elbette zor bir dönemden geçiyoruz, bunun farkındayız. Yeni destekler çiftçi ve üreticilerin yüzünü güldürdü. Ayrıca kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerin ziraat ve tarım kooperatiflerine olan borçları ertelenecek. Bu destekler zor bir yıl geçiren çiftçilerimizi oldukça memnun edecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı bakliyat alım fiyatları oldukça memnun edici. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

Denizli Serinhisar Leblebi İmalat Fabrikaları Kooperatif Başkanı Cemal Kobaş ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, nohuta verilen destekten dolayı teşekkür etti.

Türkiye'nin leblebi ihtiyacının yaklaşık yüzde 80'inin Denizli'den karşılandığını hatırlatan Kobaş, "Nohut fiyatının 4 bin 50 lira olarak belirlenmesi üreticinin yüzünün bir nebze de olsa gülmesini sağlayacaktır. Çiftçiler için destekler 'can suyu' niteliğinde olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu zor zamanlarda çiftçimizin yanında. Nohut fiyatı geçen yıl yaklaşık 3 bin 335 lira civarındaydı. İnşallah çiftçimiz artışlarla rahat bir nefes almış olacaktır." diye konuştu.

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