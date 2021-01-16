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Denizlililer kısıtlamalara uymaya devam ediyor

16.01.2021 12:45 | Son Güncelleme:
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Denizli’de saat 21.00 itibariyle başlayan ve 18 Ocak saat 05.00’te bitecek olan 56 saatlik kısıtlama sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek.

Denizli’de saat 21.00 itibariyle başlayan ve 18 Ocak saat 05.00’te bitecek olan 56 saatlik kısıtlama sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek. Emniyet tarafından uygulamalara devam edilirken, vatandaşların kısıtlamalara uyulduğu görüldü.
Korona virüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 18 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saatlerinde başladı. 56 saat sürecek kısıtlamada Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Kısıtlamanın başladığı saat 21.00 itibariyle Denizli’de sokaklar boş kalırken vatandaşların kısıtlamalara uyulduğu görüldü. Pazartesi sabahın ilk ışıklarına kadar Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama ve kontrollere devam edileceği belirtildi.

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Denizli Namaz Vakitleri 16 Ocak Cumartesi

İmsak
06:45
Sabah
08:11
Öğle
13:18
İkindi
15:54
Akşam
18:16
Yatsı
19:36

Denizli Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Cumartesi

Cansu Eczanesi
Merkezefendi
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Merkezefendi
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