YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli’nin 2 ilçesinde altyapı temizlik çalışması başlatıldı

Denizli’nin 2 ilçesinde altyapı temizlik çalışması başlatıldı

19.02.2021 12:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Denizli’nin 2 ilçesinde altyapı temizlik çalışması başlatıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, araç filosuna kattığı 2 yeni yüksek basınçlı kombine kanal temizleme aracı ile Çivril ve Sarayköy ilçe merkezlerinde alt yapı bakım ve temizlik çalışması yapıyor.Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü Çivril ve Sarayköy ilçe merkezlerinde alt yapı hatları temizlik ve bakım çalışması yapıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, araç filosuna kattığı 2 yeni yüksek basınçlı kombine kanal temizleme aracı ile Çivril ve Sarayköy ilçe merkezlerinde alt yapı bakım ve temizlik çalışması yapıyor.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü Çivril ve Sarayköy ilçe merkezlerinde alt yapı hatları temizlik ve bakım çalışması yapıyor. Alt yapı şebekelerindeki temizlik çalışmalarının kesintisiz bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğünün araç filosuna 2 yeni yüksek basınçlı kombine kanal temizleme aracı kattığı kaydedildi. Son teknolojiye sahip kombine kanal temizleme araçlarının, alt yapı kanallarını yüksek basınçlı su sistemiyle temizleyerek tıkanma ve taşmalara karşı erken önlem aldığı, bunun la birlikte altyapı yatırımlarının verimli ve uzun ömürlü olarak çalışmasına katkıda bulunduğu belirtildi. Bu kapsamda Çivril ve Sarayköy ilçe merkezlerinde muhtelif çaplarda toplam 40 bin metre alt yapı hatlarının temizlik çalışmasının yapılacağı ifade edildi.

Denizli’nin 2 ilçesinde altyapı temizlik çalışması başlatıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak

Denizli Namaz Vakitleri 19 Şubat Cuma

İmsak
06:21
Sabah
07:42
Öğle
13:23
İkindi
16:24
Akşam
18:53
Yatsı
20:09

Denizli Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Cuma

Ada Eczanesi
Merkezefendi
Erdem Eczanesi
Merkezefendi
Ömür Eczanesi
Merkezefendi
Turunç Eczanesi
Merkezefendi
Mavi Eczanesi
Pamukkale
Özkan Eczanesi
Pamukkale
Saraçoğlu Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Kağıt yüklü TIR devrildi

Kağıt yüklü TIR devrildi

Diğer Haberler

Geleneksel oyunları hem yaşatıyor hem de öğretiyor

Geleneksel oyunları hem yaşatıyor hem de öğretiyor

Aç kalan kurt ağıldaki koyunlara saldırdı

Aç kalan kurt ağıldaki koyunlara saldırdı

Çıplak vatandaştan polise teşekkür öpücüğü

Çıplak vatandaştan polise teşekkür öpücüğü

İş dünyasından DTO’nın projesine destek; “Denizli’de Ticaret Üniversitesi olmalı”

İş dünyasından DTO’nın projesine destek; “Denizli’de Ticaret Üniversitesi olmalı”

Denizli’nin yüzde 64’ü evli

Denizli’nin yüzde 64’ü evli

Denizli’nin yüzde 64’ü evli

Denizli’nin yüzde 64’ü evli

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.