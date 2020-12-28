Denizli’nin 30 yıllık içme suyu hatları yenileniyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, hafta sonunda sürdürülen sokağa çıkma kısıtlamasında Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün Yenişehir Mahallesi’nde sürdürdüğü alt yapı çalışmalarını inceledi. Başkan Osman Zolan’a Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü ve beraberindekiler eşlik etti. 18 milyon lira yatırım maliyeti bulunan proje ile Yenişehir Mahallesi’nde yaklaşık 30 yıl önce döşenen içme suyu hatlarının baştan aşağıya yenilendiği ifade edildi. Yenişehir Mahallesi kurulduktan sonra ilk kez içme suyu hattı değişim projesi yapıldığına dikkat çekilirken, bölgeye 72 kilometrelik içme suyu hattı döşeneceği ifade edildi. Vatandaşların yoğun talebi ile hayata geçirilen projenin tamamlanmasıyla, 30 yıl önce döşenen içme suyu hatlarında meydana gelen patlaklardan dolayı sık sık yaşanan su kesintilerinin ortadan kalkacağına vurgu yapıldı.

“Yenişehir Mahallesi 1980 sonrası kuruldu”

Projenin tamamlanmasıyla sık sık su patlakları nedeniyle yaşanan içme suyu kesintilerinin artık son bulacağını ifade eden Başkan Zolan, "Eskimiş hatlarda oluşan sorunları ortadan kaldırmak, vatandaşlarımıza daha düzenli ve sağlıklı su verebilmek adına projemizi sürdürüyoruz. Mahallemizin içme suyu hatlarını baştan aşağı yeniliyoruz. Çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bugün de, trafiğin olmaması sebebiyle ana caddelerimizde yapılması gereken işler vardı. Trafiği aksatmamak ve vatandaşlarımıza rahatsızlık vermemek adına cumartesi, pazar demeden sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

“30 yıl sonra içme suyu hatları değişiyor”

Yenişehir Mahallesi’nde daha önce herhangi bir altyapı çalışması yapılmadığına işaret eden Başkan Zolan, "Yenişehir Mahallemizde daha önce bir altyapı çalışması yapılmamıştı. Mahallemizde yaptığımız bu ilk altyapı çalışması ile içme suyu hatlarını baştan aşağıya yeniliyoruz, hayırlı olsun. Artık Yenişehir’deki içme suyu hatlarında patlak yaşanmayacak ve sularımız kesilmeyecek. Vatandaşlarımızın sağlıklı su konusunda akıllarında soru işareti olmayacak. Hemşehrilerimiz musluktan bebeğine bile su içirebilecek" ifadelerini kullandı.

