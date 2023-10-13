Denizli’nin dev kitap fuarı 6. kez kapılarını açtı

10 gün boyunca yüzlerce yazar ve yayınevinin katılacağı fuarda ünlü isimlerin imza günleri ve söyleşilerle Denizlililerle buluşacağını kaydeden Başkan Zolan, tüm hemşehrilerini katılımcılarıyla Ege’nin en büyüğü olan Kitap Fuarı’na davet etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi 6. Kitap Fuarı törenle kapılarını açtı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi (EGS) Fuar Alanı’nda yapılan açılışa Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, yazarlar, öğrenciler, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Eylül Fuarcılık Genel Müdürü Remzi Çayır, 6 yıldır gerçekleştirdikleri fuarı düzenliyor olmanın mutluğunu yaşadıklarını söyledi. Fuarın her yıl çok başarılı geçtiğini ve bir gelenek haline dönüştüğünü kaydeden Çayır, destek ve katkıları için Başkan Zolan’a teşekkür etti. PAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutluhan ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a bu önemli fuarın devam ettirilmesi ve Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii ve Külliyesi’nin altına PAÜ öğrencilerine yönelik hazırlanan Kitap Kafe için teşekkür ederek, fuarın hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

"İYİ Kİ KİTAP FUARINI BAŞLATMIŞIZ"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan 6’ıncısını düzenledikleri fuarın hayırlara vesile olmasını diledi. Başkan Zolan, "Her yıl ‘Kitap Fuarı ne zaman olacak?’ diye iple çekiyoruz. Kitap Fuarı başlattığım en keyifli ve ‘İyi ki yapmışız’ dediğim işlerden birisi. İlk başlattığımızda kafamızda ‘Acaba Denizli’de kitap fuarı nasıl olur?’ diye soru işareti vardı. Ama Denizli ilk kitap fuarımıza bile olağanüstü ilgi gösterdi” diye konuştu. Bilginin en büyük servet ve insanı kıymetli hale getiren en büyük güç olduğunu ifade eden Başkan Zolan, “İnsanlık, tarih boyunca değerli düşüncelerini, yaşadıklarını, gördüklerini, önerilerini yazarak bu eserleri günümüze kadar getirdi. Bu değerli eserlerde o kadar büyük bilgi birikimi var ki, yaşayarak öğrenelim desek ömrün yetmesi mümkün değil. Ancak yazarlarımızın bilgilerini kitap okuyarak alma imkanına sahibiz” dedi.

BAŞKAN ZOLAN’DAN FUARA DAVET

Başkan Zolan, fuara yüzlerce kitapevi ve yazarın katılacağını, yazarların imza günleri ve söyleşiler düzenleyerek Denizlililerle buluşacağını kaydetti. Fuarda bulunan cıvıl cıvıl çocuk seslerinin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Başkan Zolan, “Çocuklarımız, gençlerimiz fuarımıza gelerek kitap kokusunu alsın, bilgiyle, ilimle donansın, ülkemizin gelişimine güç katsın. Çocuklarımız bizden daha başarılı olsun ve ülkemizi daha ileriye götürsünler istiyoruz” diye konuştu. Fuarda hiçbir ayrım olmadan her görüşten kitapevinin olduğunu işaret eden Başkan Zolan, “Kim eser yazdıysa kapılarımızı sonuna kadar açtık. Herkes kendi gönlünden geçeni, arzu ettiği eser ve yazarı burada bulabilme imkanına sahip” dedi.

“HİÇ BİLENLE BİLMEYEN BİR OLUR MU?”

“Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?” ayetini hatırlatan Başkan Zolan konuşmasına şöyle devam etti: “Biz bilenlerden olalım inşallah. İlim Çin’de bile olsa almak için yürüyenlerden olalım. İnşallah ilim, irfan, teknoloji ile hedefe yürümek için gayret gösterelim.” Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesini kesen Vali Coşkun, Başkan Zolan ve protokol üyeleri stantları gezerek yazarlarla bir süre sohbet etti. 22 Ekim’e kadar açık kalacak fuar 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

