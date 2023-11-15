YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli’nin en renkli festivali başlıyor

Denizli’nin en renkli festivali başlıyor

15.11.2023 12:27 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tüm hemşehrilerini 17 Kasım Cuma saat 14.00’de ikincisini düzenleyecekleri Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali’ne davet etti.

Denizli’nin en renkli festivali başlıyor

Şükriye Tutkun’dan Ceyda Düvenci’ye, Elif Buse Doğan’dan Masterchef Büşra Zambak’a birçok ünlü konuğun renk katacağı festivalde Denizlili kadınlar 245 stantta binlerce el emeği, göz nuru ürünlerini sergileyecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin geçen Eylül ayında ilkini düzenlediği Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali 2. kez kapılarını açıyor. Konserlerden söyleşilere, çalışma atölyelerinden tiyatro gösterilerine 3 gün boyunca açık kalacak festival rengarenk geçecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk el sanatlarıyla uğraşan kadın girişimci ve kadın sanatkârların desteklenmesi, gelişmelerine yardımcı olunması, unutulmaya yüz tutmuş sanat ve zanaatların yaşatılması ve aile bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali’nin ikincisini 17-19 Kasım tarihleri arasında düzenliyor. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek festivalde 245 kadının el emeği göz nuru ürünleri için stant açacağı belirtilirken, etkinlik 17 Kasım Cuma saat 14.00’de kapılarını açacak. Birbirinden değerli isimlerin de yer alacağı festivalin onur konuğu ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Şükriye Tutkun olacak. Festivalde bir konser verecek Şükriye Tutkun’un yanı sıra Ceyda Düvenci, Elif Buse Doğan, Masterchef Büşra Zambak, Dilek Cesur ve Ahmet Selçuk İlkan gibi birbirinden değerli isimler yer alacak.
Festivalin ilk günü (17 Kasım) saat 15.00’te ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı Şükriye Tutkun bir konser verecek. 18 Kasım saat 14.00’de ise ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Ceyda Düvenci bir söyleşi gerçekleştirecek. Aynı gün, son dönemin başarılı müzisyenlerinden Elif Buse Doğan saat 20.00’de düzenlenecek konserde Denizlililerle buluşacak. 19 Kasım Pazar günü saat 13.00’te ise Masterchef Büşra Zambak söyleşi düzenleyerek merak edilen soruları yanıtlayacak. Saat 14.00’te eğitimci yazar Dilek Cesur’un bir söyleşi gerçekleştireceği festivalde saat 16.00’da ünlü şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan sahne alacak. Öte yandan festivalde uzman isimler ebru sanatı, keçe ile şal süsleme, girişimciler için yurtdışı satış, estetik uygulamaları, yaradılış mikrokozmoz-makrokozmoz, yogoyla tanışma konularında workshop ve eğitimler verecek. Tiyatro gösterilerinin de olacağı festival 3 gün boyunca dolu dolu geçecek. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yoğun talep üzerine ikincisini gerçekleştirecekleri Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali’nin çok başarılı ve verimli geçeceğine inandığını söyledi. Şükriye Tutkun, Ceyda Düvenci, Elif Buse Doğan, Masterchef Büşra Zambak, Dilek Cesur ve Ahmet Selçuk İlkan gibi birbirinden değerli isimlerin Denizlililerle buluşacağı festivale tüm hemşehrilerini beklediğini kaydeden Başkan Zolan, “Festivalimizde hanım kardeşlerimiz el emeği göz nuru ürünlerini sergileyecek, aile bütçelerine katkıda bulunacak, el sanatlarımızı yaşatarak geleceğe aktaracaklar. Bu açıdan da festivalimizin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Tüm hemşehrilerimi, özellikle hanım kardeşlerimi bu özel festivalimize bekliyorum. Birbirinden değerli isimleri de ağırlayacağımız festivalimizin başarılı olacağından hiçbir şüphem yok. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üreten kadınların yanında olmaya devam edeceğiz. Festivalimiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kütahya'da iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandıKütahya'da iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Seydikemer’de kaybolan yaşlı kadın ölü olarak bulunduSeydikemer’de kaybolan yaşlı kadın ölü olarak bulundu
Cumhuriyetin 2. asrına Kepez’den 22. kütüphaneCumhuriyetin 2. asrına Kepez’den 22. kütüphane
Anahtar Kelimeler:
Denizli

Denizli Namaz Vakitleri 15 Kasım Çarşamba

İmsak
06:13
Sabah
07:36
Öğle
12:53
İkindi
15:36
Akşam
18:00
Yatsı
19:19

Denizli Nöbetçi Eczaneler15 Kasım Çarşamba

Kasikçi eczanesi
Pamukkale
Özderman eczanesi
Merkezefendi
Neva eczanesi
Pamukkale
Altinova eczanesi
Merkezefendi
Dinç eczanesi
Acipayam
Dönmez eczanesi
Buldan
Selek eczanesi
Civril
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Nişanlısı ve kuzeninin ihanetini canlı yayınla ifşa etti

Nişanlısı ve kuzeninin ihanetini canlı yayınla ifşa etti

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Cani anne prematüre doğan bebeğini sıcak sobanın içine attı

Cani anne prematüre doğan bebeğini sıcak sobanın içine attı

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.