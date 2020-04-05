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Denizli’nin Güney ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

DENİZLİ HABERLERİ  | 05.04.2020 22:22 | Son Güncelleme

Denizli’nin, Güney ilçesi Haylamaz Mahallesi korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Denizli’nin, Güney ilçesi Haylamaz Mahallesi korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Mahallenin giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kapatıldı.
Güney Kaymakamlığı Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre, Haylamaz Mahallesi Hacıveliler Küme Evleri’nde ikamet edenlerin 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Mahalleye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildiği açıklamada, "Mahallemizde vatandaşların kesinlikle bir araya gelmemeleri ve evlerinde kalarak mahalle sınırları dışına çıkmamaları, izolasyon kurallarına uymalarına karar verilmiştir. Bu karara uymayan mahalle sakinlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 282. maddesindeki ceza hükümlerinin uygulanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Mahalleye bağlanan yollar bariyerler ile kapatılarak jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlar kapatılarak izin verilmemektedir" ifadelerine yer verildi.

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İlke Eczanesi
Merkezefendi
Limoncu Eczanesi
Merkezefendi
Pamukkale Aktürk Eczanesi
Merkezefendi
Aylin Eczanesi
Pamukkale
Dilek Eczanesi
Pamukkale
Kızıltaş Eczanesi
Pamukkale
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