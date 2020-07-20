Denizli’nin güzellikleri bir kez daha görücüye çıktı

Denizli’nin eşsiz doğal, tarihi ve kültürel güzellikleri ekranlara taşındı.

Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı yatırımlar ve yöreye özgü tatların da tanıtıldığı programın sunucusu Esirgenç, "Herkes Denizli’yi görmeli" diyerek kente olan hayranlığını dile getirdi.

“Dünyayı Geziyorum” adlı programıyla milyonların beğenisini kazanan başarılı sunucu Özlem Tunca Esirgenç, bu kez Denizli’nin doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ekranlara taşındı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde “Dünyayı Geziyorum” programının çekimleri Denizli’de gerçekleştirildi. Denizli’nin eşsiz güzellikleri, Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı yatırımlar ve yöreye özgü tatların tanıtıldığı programın ilk bölümü 19 Temmuz 2020 Pazar günü özel bir televizyonun ekranlarında yayınlandı. Program kapsamında Dünyayı Geziyorum ekibi, Pamukkale, Hierapolis, Laodikya, Kaleiçi ve Babadağlılar Çarşısı, Cam Horoz Heykeli, Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, İncilipınar Parkı, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi, Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi’nin yanı sıra, Buldan, Honaz, Çivril, Tavas ilçelerinde de çekimler gerçekleştirdi. Milyonları ekran başına toplayan programda Denizli’nin eşsiz değerlerini anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Denizli, başta Pamukkale olmak üzere, birçok antik kentimizle, doğal ve kültürel değerlerimizle turizmin merkezidir. Yamaç paraşütü, balon turizmi, yayla turizmi, kayak turizmi gibi birçok alternatiflere sahibiz. Şehrimizin yüzde 48’i ormandır. Hangi yöne bakarsak bakalım Denizli içinde ayrı ayrı güzellikleri barındırmaktadır. Herkesi şehrimize davet ediyorum” dedi.

Denizli’ye hayran kaldı

Pandemi dolayısıyla program çekimlerini Türkiye’de sürdürdüklerini ve ilk ziyaretlerinden birisinin de Denizli olduğunu belirten Özlem Tunca Esirgenç, “Denizli, ülkemizde ve dünyada görülmesi gereken ender güzelliklere sahip bir ilimiz. Pamukkale’si, Laodikya’sı, Tripolis’i ve diğer zengin antik kentleriyle gerçekten Denizli mükemmel, tertemiz bir şehir. Denizli’nin her köşesi ayrı güzel. Herkes gelip görmeli. Bizi misafir eden Denizli Büyükşehir Belediyesine, Osman Zolan Başkanımıza ve tüm ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

