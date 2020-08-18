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Denizli’nin iki büyük markası yeni sezonda da yola birlikte devam edecek

DENİZLİ HABERLERİ  | 18.08.2020 12:07 | Son Güncelleme

Denizli’nin tek kadın futbol takımı Horozkent Spor Kulübü ile Denizli’nin en büyük özel hastanelerinden Özel Cerrahi Hastanesi güç birliğine 2020-2021 sezonunda da devam ediyor.Şehrin iki büyük markası geride kalan sezonunun başında işbirliğine gitmişti.

Denizli’nin iki büyük markası yeni sezonda da yola birlikte devam edecek

Denizli’nin tek kadın futbol takımı Horozkent Spor Kulübü ile Denizli’nin en büyük özel hastanelerinden Özel Cerrahi Hastanesi güç birliğine 2020-2021 sezonunda da devam ediyor.
Şehrin iki büyük markası geride kalan sezonunun başında işbirliğine gitmişti. Horozkent ve Cerrahi, yeni sezon için sponsorluk anlaşmasını yeniledi. Horozkent Spor Kulübünün Kulüp Binasındaki imza töreninde Kulüp Başkanı Kamil Karabuğa, Başkan Yardımcısı Abdülbaki Aras ile Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kurumsal İletişim ve Pazarlama Sorumlusu Zeliha Şit hazır bulundu.

İmza töreninde konuşan Horozkent Spor Kulübü Başkanı Kamil Karabuğa, yeni dönemde de bir arada olmak, güç birliğine devam etmenin önemine dikkat çekti. Karabuğa, “Futbol için sağlık çok önemli. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi deneyimli kadrosuyla geçen sezon boyunca sürekli bizim yanımızdaydı. Kızlarımızın sağlık açısından yaşadığı zorılu dönemlerde bize fazlasıyla destek oldular. Yeni dönemde de aynı güç birliğine devam edeceğiz. Önemli bir iş birliği yapıyoruz. Denizli için örnek teşkil ediyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kurumsal İletişim ve Pazarlama Sorumlusu Zeliha Şit ise, iş birliğinin önemine dikkat çekti. Şit, “Cerrahi Hastanesi her zaman sporu ve sporcuyu desteklemiş, sporcu sağlığı için doktorları ve sağlık personelleri ile önemli çalışmalara imza atmıştır. Denizli’de önemli başarılara imza atmış sporcularımızın sağlığı bizim için çok önemli. Aynı zamanda Denizlispor’un da sağlık sponsoruyuz. Horozkent, bizim için çok özel bir işbirliği. Denizli’nin tek kadın futbol takımı ile sponsorluk anlaşmamızı 1 sezon daha uzatıyoruz. Bugün atacağımız imza ile 2020-2021 sezonunda güç birliğimize devam edeceğiz. Kızlarımızın sağlıkları yeniden bize ve deneyimli hekim kadromuza emanet olacak” diye konuştu.

Denizli’nin iki büyük markası yeni sezonda da yola birlikte devam edecek

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Merkezefendi
Nisan Eczanesi
Merkezefendi
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Merkezefendi
Doğal Eczanesi
Pamukkale
Tugay Eczanesi
Pamukkale
Yücel Eczanesi
Pamukkale
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