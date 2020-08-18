Denizli’nin iki büyük markası yeni sezonda da yola birlikte devam edecek

Denizli’nin tek kadın futbol takımı Horozkent Spor Kulübü ile Denizli’nin en büyük özel hastanelerinden Özel Cerrahi Hastanesi güç birliğine 2020-2021 sezonunda da devam ediyor.

Şehrin iki büyük markası geride kalan sezonunun başında işbirliğine gitmişti. Horozkent ve Cerrahi, yeni sezon için sponsorluk anlaşmasını yeniledi. Horozkent Spor Kulübünün Kulüp Binasındaki imza töreninde Kulüp Başkanı Kamil Karabuğa, Başkan Yardımcısı Abdülbaki Aras ile Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kurumsal İletişim ve Pazarlama Sorumlusu Zeliha Şit hazır bulundu.

İmza töreninde konuşan Horozkent Spor Kulübü Başkanı Kamil Karabuğa, yeni dönemde de bir arada olmak, güç birliğine devam etmenin önemine dikkat çekti. Karabuğa, “Futbol için sağlık çok önemli. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi deneyimli kadrosuyla geçen sezon boyunca sürekli bizim yanımızdaydı. Kızlarımızın sağlık açısından yaşadığı zorılu dönemlerde bize fazlasıyla destek oldular. Yeni dönemde de aynı güç birliğine devam edeceğiz. Önemli bir iş birliği yapıyoruz. Denizli için örnek teşkil ediyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.