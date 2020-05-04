Denizli’nin Nisan ayı ihracatı 165 milyon dolar oldu

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, kentin Nisan ayı ihracatının 165 milyon dolar olduğunu kaydederek, korona virüs dolayısı ile küresel ekonomide resesyon yani ‘durgunluk’ beklentisi bulunduğunu belirtti.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, salgının henüz kontrol altına alınmamasının belirsizliği koruduğunu ifade ederek, bunun da dünya ekonomilerine olumsuz yansıdığını dile getirdi. Kentin Nisan ayı ihracatının 165 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ve dünya ticaretinin son 30 yılda 5 kez resesyon yani durgunluk sürecine girdiğini anımsatan Memişoğlu, “Bunların tamamında ekonomik nedenler belirleyici olmuştu. Bugün yaşanan duruma baktığımızda, küresel çapta yaşanan bir salgından dolayı dünya ticaretinde resesyon beklentisi bulunuyor. Virüsün tedavisinin bulunamaması ve salgının henüz kontrol altına alınamaması belirsizliği de beraberinde getiriyor. 2020 yılına hem ilimiz hem de ülkemiz ihracatı adına çok olumlu başlamıştık. Euro, dolar paritesinin gerilemesine rağmen ocak ve şubat aylarında yakaladığımız ihracat artışları yılın geri kalan bölümü için de olumlu sinyallerin ipucu niteliğindeydi. Ancak Çin’de ortaya çıkan, ardından Avrupa ve ABD’yi etkisi altına alan salgın sebebiyle taleplerde yaşanan gerileme dünya ticaretini etkiledi” dedi.