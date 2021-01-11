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Denizli’nin tiyatrosu Uluslararası törenden 5 ödül aldı

11.01.2021 13:54 | Son Güncelleme:
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Yeni Tiyatro Dergisi’nin 2.

Yeni Tiyatro Dergisi’nin 2. kez düzenlediği Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri’ne damga vuran Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 5 ödül birden aldı.
Yeni Tiyatro Dergisi’nin 2. kez düzenlediği Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri sahibini buldu. Organizasyonun jürisinde yer alan Prof. Dr. Sema Göktaş, Prof. Dr. Erhan Tuna, Mustafa İri, Hacer Akbaba ve Şule Kazgan yurt içi ve yurtdışında başarılı tiyatrocuları açıkladı. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Özdemir Emek Ödülü’ne layık görüldü. Geç Kalanlar ve Kuaförde Bir Gün eserleriyle Pervin Ünalp, Ahmet Erinanç Türkçeye Katkı Ödülü’ne, 39 Basamak ve Seksen Günde Dünya Gezisi eserindeki oyunuyla Eda Aydınlı ise En İyi Kadıncı Oyuncu seçildi. Kamyon, 39 Basamak ve Seksen Günde Dünya Gezisi’ndeki performansıyla Oğuzhan Çıplakoğlu En İyi Erkek Oyuncu ödülüne, Murathan Sefa Olgun da Kamyon ve Seksen Günde Dünya Gezisi’ndeki performansıyla Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.
Sanata ve sanatçıya her zaman destek
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun kentin kültürel hayatına çok önemli katkıları bulunduğunu belirtti. Sanata ve sanatçıya her zaman destek verdiklerini vurgulayan Başkan Zolan, "İnşallah bu salgın günleri bir an önce geride kalır ve Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatromuz ile Genç Denizli Tiyatro Kulübümüzün birbirinden değerli oyunlarını izlemeye devam ederiz. Ödül alan tüm sanatçılarımızı yürekten tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum” dedi.

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