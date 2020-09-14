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Denizli’nin Türk havlusu ünlü tenisçilerin omuzlarında yer aldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 14.09.2020 12:37 | Son Güncelleme

TEB-BNP Paribas Tenis Şampiyonası’nda dünyaca ünlü sporcuların omuzlarında “Turkish Towels” bir kez daha sahne aldı.

TEB-BNP Paribas Tenis Şampiyonası’nda dünyaca ünlü sporcuların omuzlarında “Turkish Towels” bir kez daha sahne aldı. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, önümüzdeki dönemde de Türk havlusunu dünya markası yapma hedefiyle çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.
8-13 Eylül tarihleri arasında Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi’nde düzenlenene TEB-BNP Paribas Tenis Şampiyonasında Çağla Büyükakçay,Svetlana Kuznetsova, Eugenie Bouchard, Caroline Garcia,Heather Watson, Patricia Maria Tig, Magda Linette gibi ünlü tenisçiler ter döktü. Patricia Maria Tig’in teklerde şampiyonluğa ulaştığı turnuvada, saatler süren müsabakalar dikkat çekti. 38 ülkede yaklaşık 60 televizyon kanalından canlı yayınlanan turnuvada “Turkish Towels” bir kez daha sahne aldı. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu Turkish Towels markasının son yıllarda önemli organizasyonlarda boy gösterdiğini belirterek, önümüzdeki dönemde de Türk havlusunu dünya markası yapma hedefiyle çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizdi.
"Türk havlusu önemli bir değerimiz"
Turkish Towels markasıyla son 6 yıl içinde 20’den fazla ülkede 60’ın üzerinde etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Türk havlusunun Denizli’nin önemli bir değeri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi. Denizli’nin en üst kaliteliyle üretilen havluları olduğuna dikkat çeken Başkan Memişoğlu, “ “Geçmiş dönemde Dünya Kupalarında, Avrupa Şampiyonalarında, Olimpiyatlarda ilimizde en üst kaliteyle üretilen havlular sporcular tarafından kullanılmıştı. Gerek kalitesi gerek kullanım rahatlığı anlamında sporcular tarafından çok beğenilen Türk havlusu uluslararası organizasyonlarda sahne almaya devam ediyor. 2017 ve 2018 yıllarındaki Euroleague Final Four sponsorluklarımızın ardından, Turkish Towels markamızla çeşitli tenis organizasyonlarında da sporcuları yalnız bırakmamıştık. TEB-BNP Paribas Tenis Şampiyonası’nda mücadele eden ve kazanan tüm oyuncuları tebrik ediyoruz. Türk sporuna kazandırılan bu muhteşem tesiste emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

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