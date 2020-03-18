Denizli’nin yaşlı nüfus sayısı 114 bin 467

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı İstatistiklerle Yaşlılar verilerini yayımladı. Buna göre, 2019 yılında Denizli’de yaşayan 1 milyon 37 bin 208 kişinin 114 bin 467’sinin 65 ve üstü yaş grubundaki yaşlı nüfustan oluştuğu belirtildi.

TÜİK’ten yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılında Denizli’nin yaşlı nüfusunun 114 bin 467 olduğu kaydedildi. Denizli’de yaşayan 519 bin 492 kadının yüzde 12,3’ünün 65 ve daha yukarı yaşta olduğu aktarıldı. Kentte yaşayan 517 bin 716 erkeğin yüzde 9,7’sinin 65 ve daha yukarı yaş grubunda olduğu ifade edildi. Yaşlı erkek nüfusun yaşlı kadın nüfusa oranını ifade eden yaşlı cinsiyet oranı Denizli’de yüzde 78,5 olurken bu değer Türkiye için yüzde 79,2 olarak gerçekleşti.

