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Denizlispor 1 - 2 Fenerbahçe

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 20.10.2019 20:56 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Denizlispor'u 2-1 yenerek ligde 2 maç sonra galip geldi. Fenerbahçe'ye galibiyeti Tolga Ciğerci ve Vedat Muriç'in golleri getirirken, Denizli'nin tek sayısını ise Estupinan kaydetti.

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. haftasında Denizlispor ile Fenerbahçe karşılaştı. Maçın henüz 4. dakikasında Fenerbahçe gole yaklaştı. Emre Belözoğlu'nun şutunda kaleci sağına iyi uzanarak topu kornere çeldi.

İlerleyen dakikalarda maçta tempo gittikçe düştü. 39'da ise Fenerbahçe'nin golü geldi. Isla'nın ortasında Vedat Muriç'in direkten dönen topunu kontrol eden Tolga Ciğerci, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

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43'te ise yine Fenerbahçe atağında Hasan Ali'nin ortasına Denizli savunması son anda müdahale etti ve devre 1-0 sona erdi. İkinci yarıda da sahada daha etkili olan taraf Fenerbahçe'ydi. 58 ve 60. dakikalarda Garry Rodrigues girdiği iki etkili pozisyonu da değerlendiremedi.

Dakikalar 62'yi gösterdiğinde ise Sackey'den topu çalan Emre Belözoğlu bekletmeden topu ceza sahasına çevirdi. Vedat Muriç topu ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi.

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