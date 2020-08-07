YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizlispor 10 Ağustos’ta topbaşı yapacak

Denizlispor 10 Ağustos’ta topbaşı yapacak

DENİZLİ HABERLERİ  | 07.08.2020 09:09 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor 2020-2021 sezonu hazırlıkları için 10 Ağustos 2020 Pazartesi günü yapacağı antrenman ile yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor , yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

Denizlispor 10 Ağustos’ta topbaşı yapacak

Yukatel Denizlispor 2020-2021 sezonu hazırlıkları için 10 Ağustos 2020 Pazartesi günü yapacağı antrenman ile yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor , yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Ligin sona ermesinin ardından kısa bir tatil yapan yeşil-siyahlı ekip, pazartesi günü yeniden bir araya gelecek. Denizlispor’da oyuncular korona virüs testinden geçeceği ve ardından yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştireceği belirtildi.

Denizlispor’da yapılan açıklamada, “Takımımız 2020-2021 Sezonu için 10 Ağustos 2020 Pazartesi günü Haluk Ulusoy Tesislerinde toplanacak. Aynı gün ilk idman da yapılacak” denildi.

Denizlispor 10 Ağustos’ta topbaşı yapacak

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Gizemli sevgili ortaya çıktı! Gizemli sevgili ortaya çıktı!
Köyde nişan pahalıya patladı! Vaka sayıları katlanarak artıyor Köyde nişan pahalıya patladı! Vaka sayıları katlanarak artıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Başkan Özkan, esnafı dolaşarak korona virüs tedbirlerini denetledi

Başkan Özkan, esnafı dolaşarak korona virüs tedbirlerini denetledi

Gürsu’ya nefes aldıracak meydan

Gürsu’ya nefes aldıracak meydan

Ağrı'da kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Ağrı'da kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Bursa’da üst düzey korona denetimi

Bursa’da üst düzey korona denetimi

Denizli Namaz Vakitleri 7 Ağustos Cuma

İmsak
04:32
Sabah
06:05
Öğle
13:14
İkindi
17:02
Akşam
20:14
Yatsı
21:41

Denizli Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cuma

Arca Eczanesi
Merkezefendi
Dağdeviren Eczanesi
Merkezefendi
Dinç Eczanesi
Merkezefendi
Uzman Eczanesi
Merkezefendi
Hürriyet Eczanesi
Pamukkale
İnanöz Eczanesi
Pamukkale
İnceoğlu Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Denizli’de bir haftada 92 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de bir haftada 92 trafik kazası meydana geldi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Trabzonspor kafilesi, Denizli’ye geldi

Trabzonspor kafilesi, Denizli’ye geldi

Sarayköy Minibüsçüler Kooperatifi Yöneticisi Gülmez:

Sarayköy Minibüsçüler Kooperatifi Yöneticisi Gülmez:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.