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Denizlispor, 10 Kasım’a özel kısa film hazırladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 10.11.2020 00:47 | Son Güncelleme

Denizlispor Kulübü, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma gününün 82.

Denizlispor Kulübü, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma gününün 82. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya üzerinden kısa bir film yayınladı.
Yukatel Denizlispor, sosyal medya hesapları üzerinden 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ile ilgili bir video yayınladı. Denizlispor, sosyal medya hesapları üzerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 82. yılında anmak için bir kısa bir film hazırladı. Denizli Atatürk Stadyumu’nda çekilen filmde, Denizlispor forması giyen taraftarlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat ettiği 10 Kasım’da saat 9’u 5 geçe 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuyor.
Atatürk’e ithaf ederek, ‘yerin dolmaz’ sloganı yer aldı
Kısa filmin sonunda Anıtkabir’den çekilen bir görüntüyle seslendirici Atatürk’e ithaf ederek, “Emanetinle çıktığımız bu sonsuz yolculukta, zafer adımlarımızın yol gösterici kahramanı en çok da senin yerin dolmaz” ifadeleri yer aldı. Yeşil siyahlı ekip 2020-2021 sezonu başlangıcında kullandığı #yerindolmaz sloganını da burada kullanmış oldu.
Denizlispor, sosyal medya hesaplarından kısa filmi paylaşmasının ardından taraftarlar ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

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