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Denizlispor, Alanya hazırlıklarına başladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 14.12.2020 17:19 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde Haluk Ulusoy Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.Teknik Direktör Kenan Atik yönetiminde koşu antrenmanı yapan futbolcular, haftasonu oynayacağı karşılaşma için dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.

Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde Haluk Ulusoy Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Kenan Atik yönetiminde koşu antrenmanı yapan futbolcular, haftasonu oynayacağı karşılaşma için dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Yeşil-siyahlı ekipte, tedavileri devam eden Mathieu Dossevi, Neven Subotic, Özgür Çek ve Sakıb Aytaç takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü. Yukatel Denizlispor, Pazar günü saat 16.00’da Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanacak karşılamanın hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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