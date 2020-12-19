Denizlispor, Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 13. haftasında yarın saat 16.00’da kendi evinde Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 13’üncü haftasında yarın saat 16.00’da sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Haluk Ulusoy Tesisleri’nde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 16.00’da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan yeşil siyahlı futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla noktalandı.

Özel programda hazırlanıyorlar

Neven Subotic takımla birlikte çalışmalara başlarken, Sakıb Aytaç, Özgür Çek ve Mathieu Dossevi özel program dahilinde hazırlıklarını sürdürdü.

Maçın hakemi Suat Arslanboğa olarak açıklandı

Karşılaşma öncesi Covid-19 PCR testinden geçen teknik heyet, futbolcu ve personellerde herhangi bir pozitif bulguya rastlanmadı. Yukatel Denizlispor ile Aytemiz Alanyaspor arasında yarın saat 16.00’da Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

