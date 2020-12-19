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Denizlispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 19.12.2020 18:48 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 13’üncü haftasında yarın saat 16.00’da sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.Haluk Ulusoy Tesisleri’nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 16.00’da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 13’üncü haftasında yarın saat 16.00’da sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Haluk Ulusoy Tesisleri’nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 16.00’da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan yeşil-siyahlı futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla noktalandı.

Neven Subotic takımla birlikte çalışmalara başlarken; Sakıb Aytaç, Özgür Çek ve Mathieu Dossevi özel program dahilinde hazırlıklarını sürdürdü.

Karşılaşma öncesi Covid-19 PCR testinden geçen teknik heyet, futbolcu ve personellerde herhangi bir pozitif bulguya rastlanmadı.

Yukatel Denizlispor ile Aytemiz Alanyaspor arasında yarın saat 16.00’da Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

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